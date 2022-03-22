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НОВОСТИ

МВД России: для совершения дистанционных хищений мошенники используют информацию о международных санкциях

08:16 22.03.2022

«Сотрудники Следственного департамента МВД России фиксируют приходящие из регионов нашей страны сообщения об использовании новых способов обмана для совершения дистанционных хищений.

Телефонные мошенники стали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку. Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы. Среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений.

Мошенник также может предложить успеть взять кредит по низкой процентной ставке.

Каким бы ни был повод для диалога с псевдобанкиром, заканчивается всё точно так же, как и в традиционных мошеннических схемах. Некоторых потерпевших убеждали взять кредит и перевести его на специальный безопасный «антикризисный» счет, на самом деле принадлежащий мошенникам, либо банально требовали назвать полные данные карты или приходящие в СМС коды.

По информации МВД РФ

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