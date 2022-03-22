Санкции против РФ могут повлиять на разработку термоядерного реактора в США - Axios

08:40 Источник: RT

Санкции западных стран в отношении России угрожают цепи поставок Commonwealth Fusion Systems (CFS) - дочерней компании Массачусетского технологического института, занимающейся разработкой термоядерного реактора

Об этом информирует портал Axios.

Как отмечается, компания может столкнуться с проблемами в сфере высокотемпературных полупроводников, одним из поставщиков этих компонентов является российская SuperOx с производствами в России и Японии.

Подчёркивается, что несмотря на то, что многие западные компании приостановили свою работу в России из-за ситуации вокруг Украины, Commonwealth Fusion Systems пока не идёт на отказ от сотрудничества с SuperOx.