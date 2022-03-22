Свыше 40% опрошенных россиян ожидают возвращения западных компаний в РФ в течение года

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 40% опрошенных россиян считают, что большинство западных компаний, ушедших с отечественного рынка, вернутся обратно в течение года. Еще 26% уверены, что процесс растянется на срок от трех до пяти лет, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании университета «Синергия».

«Большинство западных компаний, покинувших российский рынок, вернутся в РФ в течение года. В этом уверены 42% респондентов. 26% полагают, что этот процесс растянется на срок от трех до пяти лет. По мнению 24%, западные компании возвратятся в Россию примерно через пять-десять лет. 8% опрошенных вообще не ожидают их возвращения», — говорится в материалах.

Отмечается, что 36% граждан считают, что уход из России ряда иностранных компаний позитивно отразится на отечественной экономике, 24% ожидают негативных последствий. По мнению 40% россиян, массовый отток зарубежных брендов не окажет значительного влияния на экономическую ситуацию в РФ.

Участники исследования, которые нейтрально или с оптимизмом относятся к уходу западных компаний из РФ, назвали плюсы сложившейся ситуации. Так, 43% заявили, что это снизит зависимость России от иностранных производителей, 23% — избавит страну от необходимости ориентироваться на политику Запада, 18% — подтолкнет развитие отечественного бизнеса, 4% — высвободит рабочие места для российских специалистов, 12% — затруднились с ответом.