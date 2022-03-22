Треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса — Зеленский
10:00 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Треть государств — членов НАТО не видит Украину в составе блока. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью, которое в понедельник вечером было показано Чешским телевидением.
«Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы], — сказал Зеленский. — В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили. Думаю, что [украинское] общество будет на меня давить. Мы, думаю, будем [сдавать] этот экзамен». При этом двери НАТО, по словам президента, останутся открытыми для Украины.
Ранее, касаясь перспективы членства Украины в НАТО, Зеленский заявил: «Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что, окей, другие гарантии безопасности».
«Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам устроить стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс», — утверждал президент Украины.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине «австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что такой вариант нейтрального государства на Украине сейчас обсуждается, он может рассматриваться в качестве компромиссного.
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