Роскосмос выводит 6 ракет из проекта OneWeb и использует их в интересах других заказчиков

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть ракет-носителей «Союз» будет выведено Роскосмосом из программы запуска британских спутников связи OneWeb. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», — отметил Струговец.

По словам руководителя пресс-службы, они будут использованы для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, т. к. партнеры отказались предоставлять юридические гарантии неприменения аппаратов в военных целях и выводить правительство Великобритании из состава акционеров OneWeb. По этой же причине глава госкорпорации поручил прекратить подготовку к запускам этих спутников с космодромов Байконур, Восточный и Куру.