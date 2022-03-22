Россия обменяла мэра Мелитополя на девятерых пленных - Москалькова

10:20 Источник: РБК

Россия провела первый обмен пленными с Украиной. Москва передала украинской стороне мэра города Мелитополь Ивана Федорова в обмен на девять россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова телеканалу RT.

«Первый обмен состоялся — девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами», — сказала Москалькова. РБК