Россия обменяла мэра Мелитополя на девятерых пленных - Москалькова
10:20 22.03.2022 Источник: РБК
Россия провела первый обмен пленными с Украиной. Москва передала украинской стороне мэра города Мелитополь Ивана Федорова в обмен на девять россиян, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова телеканалу RT.
«Первый обмен состоялся — девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами», — сказала Москалькова. РБК
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