В Москве выявили 723 заболевших ковидом за сутки
12:05 22.03.2022
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 723 против 771 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 14 сентября 2020 года, в относительном он составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 730 743 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 30 против 29 днем ранее, до 42 486.
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