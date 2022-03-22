Мэр Борисполя призвал население покинуть город - СМИ

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мэр Борисполя призвал жителей покинуть город. Владимир Борисенко пообещал горожанам организовать выезд.

«Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными, обратиться в call-центр и по возможности уехать из города. У кого нет возможности — вывезем», — сказал градоначальник.

Борисполь расположен примерно в 37 километрах от Киева. Там находятся крупнейший аэропорт Украины, железнодорожная и автобусная станции. Говорит Москва