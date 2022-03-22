Мэр Борисполя призвал население покинуть город - СМИ
12:20 22.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мэр Борисполя призвал жителей покинуть город. Владимир Борисенко пообещал горожанам организовать выезд.
«Я обращаюсь к гражданскому населению: быть разумными, обратиться в call-центр и по возможности уехать из города. У кого нет возможности — вывезем», — сказал градоначальник.
Борисполь расположен примерно в 37 километрах от Киева. Там находятся крупнейший аэропорт Украины, железнодорожная и автобусная станции. Говорит Москва
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