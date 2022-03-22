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НОВОСТИ

В российский авиационный реестр переведено почти 800 самолетов

13:32 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 800 из имевшихся более 1300 самолетов уже переведено в российский авиационный реестр. Арестованы и практически «потеряны» 78 машин. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.

«Перевели (в российский реестр — прим. ТАСС) почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании <…> „Потеряли“ 78 машин», — отметил Савельев.

Он добавил, что на момент введения санкций у России было 1367 машин, пояснив, что 78 машин арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в Россию.

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