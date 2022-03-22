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НОВОСТИ

Андрей Воробьев навестил раненых росгвардейцев

14:57 22.03.2022

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Фото Константина Семенца
22 марта губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил военнослужащих и сотрудников Росгвардии в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе. Здесь проходят лечение раненные в результате участия в специальной военной операции на Украине. Губернатор поблагодарил ребят за отвагу, пожелал скорейшего выздоровления и вручил ордена «За доблесть и мужество».

«Знаю, что вы прошли тяжелые испытания. Я здесь для того, чтобы сказать, что мы гордимся вами. Большое количество офицеров, военнослужащих сейчас выполняют свой долг на передовой. Наша задача – быть рядом, максимальное внимание оказывать, поддержку», – сказал Андрей Воробьёв.

Госпиталь расположен на территории дивизии им. Дзержинского, где когда-то служил губернатор. Он поблагодарил военных врачей, которые делают все возможное, чтобы вернуть к жизни раненых. Сегодня здесь работают 23 заслуженных врача РФ, 11 заслуженных работников здравоохранения РФ, 4 доктора и 35 кандидатов медицинских наук, 2 профессора и 2 доцента. Более 200 сотрудников отмечены государственными наградами, многие из них прошли горячие точки.

«Госпиталь всегда был местом, где помогали и рядовому составу, и офицерам. В разное время (вы знаете об этом лучше меня) дивизия сталкивалась с самыми сложными вызовами и проходила их достойно. Мы всегда гордились нашими врачами. Сейчас такая ситуация, что работы у вас прибавилось. Хочу вас поблагодарить, что вы тоже на передовой», – сказал Андрей Воробьёв.

Также губернатор пообщался с супругой одного из раненых бойцов. Анна, помимо того, что помогает восстановиться своему мужу, организовала волонтерскую помощь семьям военных. А также создала для них группу психологической поддержки в месенджере, запустила марафоны «Ожидание» и #Своихнебросаем.

«Был создан чат, практически сразу после отъезда наших мужей. Мы поняли, что есть необходимость объединения. Добавляются туда и до сих пор, это не только девочки нашей дивизии. И наш комдив с таким энтузиазмом поддержал инициативу, и даже ласково назвал нас «могучей кучкой». Я – психолог, добавила в чат своих коллег, – поделилась Анна. – Мы проводим марафон «Ожидание», где девчонки выполняют различные задания. Поддерживаем друг друга, как можем: в магазин сходить, продукты купить, детей в поликлинику отвести, посидеть с ребенком».

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