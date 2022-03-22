Мариуполь освобожден как минимум наполовину, сообщили в ДНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли освободить Мариуполь как минимум на 50 процентов. Об этом во вторник заявил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

«Насколько я понимаю, если брать по площадям, то, наверное, 50% минимум освобождено», — сказал он, уточнив, что речь идет в основном про Левобережный район города.

Безсонов отметил, что обстановка в городе по-прежнему напряженная, силы ДНР сжимают кольцо вокруг нацбатальонов. Он добавил, что операция по освобождению города продвигается тяжело. По словам замглавы министерства, количество националистов к данному моменту сократилось в два раза. «По нашим данным, изначально их было до 14 тысяч в одном городе. Сейчас, я думаю, их, наверное, раза в два меньше, это минимум», — пояснил он.