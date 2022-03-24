В Пентагоне сообщили об отказе руководства Минобороны РФ от общения с американскими коллегами - СМИ
07:30 24.03.2022 Источник: Интерфакс
Неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами в течение последнего месяца отвергались Москвой, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.
По его словам, после начала спецоперации на Украине министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Марк Милли пытались организовать телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Однако российская сторона "до сих пор отказывалась от участия" в диалоге, заявил Кирби.
Отмечается, что Москва и Вашингтон поддерживают связь для устранения конфликтов через прямую телефонную линию.
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