Все рабочие кроме одного выведены на поверхность после инцидента на кузбасской шахте "Осинниковская" - компания

07:35 Источник: Интерфакс

На поверхность из шахты "Осинниковская" в Кемеровской области вышли 119 человек, сообщили "Интерфаксу" в "Распадской угольной компании" (РУК, управляет активами ПАО "Распадская").

"На шахте "Осинниковская" в подготовительном забое произошло выдавливание угля. На шахту вызвано ВГСЧ. Один работник (машинист горных выемочных машин) остался под завалом. Ведется поисковая операция. Всего из шахты на поверхность вышли 119 человек", - сказал сотрудник компании.

Ранее сообщалось о обрушении горных пород на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области.