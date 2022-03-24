Все рабочие кроме одного выведены на поверхность после инцидента на кузбасской шахте "Осинниковская" - компания
07:35 24.03.2022 Источник: Интерфакс
На поверхность из шахты "Осинниковская" в Кемеровской области вышли 119 человек, сообщили "Интерфаксу" в "Распадской угольной компании" (РУК, управляет активами ПАО "Распадская").
"На шахте "Осинниковская" в подготовительном забое произошло выдавливание угля. На шахту вызвано ВГСЧ. Один работник (машинист горных выемочных машин) остался под завалом. Ведется поисковая операция. Всего из шахты на поверхность вышли 119 человек", - сказал сотрудник компании.
Ранее сообщалось о обрушении горных пород на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области.
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