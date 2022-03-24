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Эксперт Роспотребнадзора заявил о росте доли заболевания "стелс-омикроном" в России

07:45 24.03.2022 Источник: RT

Доля «стелс-омикрона» в России растёт, но резкого подъёма заболеваемости коронавирусом не ожидается. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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