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Европейские страны планируют совместно закупать газ для снижения зависимости от России - СМИ

07:56 24.03.2022 Источник: Интерфакс

Лидеры стран Евросоюза в ходе начинающегося в четверг двухдневного саммита в стремлении сократить зависимость от российского топлива планируют выйти на договоренности о совместной покупке газа, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Еврокомиссия заявила в среду, что готова рассмотреть и выявить объемы коллективной потребности стран ЕС в газе, включая сжиженный (LNG) и водород, чтобы закупать топливо совместно по образцу закупки вакцин против COVID-19.

Брюссель намерен воспользоваться присутствием на саммите президента США Джо Байдена, чтобы договориться о дополнительных поставках американского LNG на следующие две зимы.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС на саммит написал, в частности, что события на Украине порождают различные вызовы внутри ЕС, не в последнюю очередь с точки зрения энергетической политики.

"На нашей встрече в Версале (10-11 марта - ИФ) мы договорились как можно скорее покончить с зависимостью от российских газа, нефти и угля. Теперь мы должны принять незамедлительные меры для защиты наших энергоресурсов на предстоящую зиму", - подчеркнул Мишель.

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