Президент Сербии Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях
08:30 24.03.2022 Источник: RT
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение об оплате поставок газа из России в рублях создает Сербии много новых проблем.
«Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Воеводины.
По его словам, «всё это приносит Сербии только много-много новых проблем».
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