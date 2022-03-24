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НОВОСТИ

В Китае рассказали, как США просчитались с санкциями против России

08:47 24.03.2022

США хотели вновь нанести санкционный удар по России, однако просчитались при этом. Такое мнение высказали в китайском издании Global Times.

Отмечается, что введенные Вашингтоном ограничения, которые были попыткой нанести крупный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и ударить по вооруженным силам, являются не такими уж и эффективными, как полагают в Штатах.

В Global Times обратили внимание на то, что оборонная промышленность России самостоятельна и независима от западных технологий. Использование российской военной техники в реальных боевых условиях будет для отрасли высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из страны.

Также Россия, как уверены китайские аналитики, сможет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.

Ren.TV

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