ФБР пытается вербовать сотрудников посольства РФ с помощью рекламы в смартфонах — WP
09:20 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается вербовать сотрудников российского посольства в американской столице путем отправки рекламы в социальных сетях на смартфоны, работающие на территории дипмиссии и рядом с ней. Об этом сообщила в среду газета «Вашингтон пост».
По ее данным, реклама главного контрразведывательного ведомства США, всплывающая в «Фейсбуке» (соцсеть запрещена в России; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), «Твиттере» и на связанных с компанией Google порталах, имеет четкие геолокационные границы. Так, журналист издания получал ее на свой смартфон, когда стоял рядом с оградой посольства, но она пропадала, стоило ему лишь перейти на противоположную сторону улицы.
Реклама, как поясняет газета, «призвана использовать любое недовольство или гнев» в связи с событиями на Украине у сторонников дипмиссии или посещающих ее русскоязычных жителей, чтобы «завербовать новые источники». «Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая позволит помочь ФБР, просим вас обращаться к нам», — говорится в одном из рекламных объявлений со ссылкой на соответствующую страницу в интернете. В тексте подчеркивается, что его публикацию «оплатило Федеральное бюро расследований».
При переходе по ссылке открывается страница, на которой на русском и английском языках предлагается лично прийти в здание ФБР в Вашингтоне. «Предоставленная вами информация будет обрабатываться конфиденциально, а наше взаимодействие с вами будет профессиональным и уважительным», — утверждается на сайте.
В ведомстве газете заявили, что Россия «давно представляет собой контрразведывательную угрозу для США», в связи с чем «ФБР продолжит корректировать свои методы расследования и информационно-пропагандистской работы для противодействия этой и другим угрозам». «ФБР хотело бы поговорить со всеми, кто в состоянии помочь нам минимизировать эти угрозы и обеспечить безопасность нашей страны», — утверждают в спецслужбе.
НОВОСТИ
- 09:05 24.03.2022
- Великобритания направит Украине еще 6 тысяч единиц оружия
- 09:00 24.03.2022
- Совбез ООН не принял резолюцию РФ по гуманитарной ситуации на Украине
- 08:47 24.03.2022
- В Китае рассказали, как США просчитались с санкциями против России
- 08:30 24.03.2022
- Президент Сербии Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях
- 08:13 24.03.2022
- Несколько взрывов произошло ночью в приграничной с Украиной Журавлёвке Белгородской области
- 08:10 24.03.2022
- Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 апреля
- 07:56 24.03.2022
- Европейские страны планируют совместно закупать газ для снижения зависимости от России - СМИ
- 07:45 24.03.2022
- Эксперт Роспотребнадзора заявил о росте доли заболевания "стелс-омикроном" в России
- 07:35 24.03.2022
- Все рабочие кроме одного выведены на поверхность после инцидента на кузбасской шахте "Осинниковская" - компания
- 07:30 24.03.2022
- В Пентагоне сообщили об отказе руководства Минобороны РФ от общения с американскими коллегами - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать