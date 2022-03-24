ФБР пытается вербовать сотрудников посольства РФ с помощью рекламы в смартфонах — WP

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается вербовать сотрудников российского посольства в американской столице путем отправки рекламы в социальных сетях на смартфоны, работающие на территории дипмиссии и рядом с ней. Об этом сообщила в среду газета «Вашингтон пост».

По ее данным, реклама главного контрразведывательного ведомства США, всплывающая в «Фейсбуке» (соцсеть запрещена в России; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), «Твиттере» и на связанных с компанией Google порталах, имеет четкие геолокационные границы. Так, журналист издания получал ее на свой смартфон, когда стоял рядом с оградой посольства, но она пропадала, стоило ему лишь перейти на противоположную сторону улицы.

Реклама, как поясняет газета, «призвана использовать любое недовольство или гнев» в связи с событиями на Украине у сторонников дипмиссии или посещающих ее русскоязычных жителей, чтобы «завербовать новые источники». «Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая позволит помочь ФБР, просим вас обращаться к нам», — говорится в одном из рекламных объявлений со ссылкой на соответствующую страницу в интернете. В тексте подчеркивается, что его публикацию «оплатило Федеральное бюро расследований».

При переходе по ссылке открывается страница, на которой на русском и английском языках предлагается лично прийти в здание ФБР в Вашингтоне. «Предоставленная вами информация будет обрабатываться конфиденциально, а наше взаимодействие с вами будет профессиональным и уважительным», — утверждается на сайте.

В ведомстве газете заявили, что Россия «давно представляет собой контрразведывательную угрозу для США», в связи с чем «ФБР продолжит корректировать свои методы расследования и информационно-пропагандистской работы для противодействия этой и другим угрозам». «ФБР хотело бы поговорить со всеми, кто в состоянии помочь нам минимизировать эти угрозы и обеспечить безопасность нашей страны», — утверждают в спецслужбе.