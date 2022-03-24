Белый медведь напал на человека на Чукотке

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Чукотке белый медведь напал на человека. Инцидент произошёл минувшей ночью в окрестностях села Нешкан. По данным местной администрации, пострадавший получил рваные раны ног, рук и головы.

На место происшествия отправились представители «Медвежьего патруля», однако хищник скрылся в тундре.

Власти просят людей, заметивших белых медведей вблизи населённых пунктов, не приближаться к ним, не пытаться их сфотографировать.

В феврале сообщалось, что в окрестностях села Нешкан обустроились семь белых медведей, но к людям они не приближались.

Эти хищники занесены в Международную красную книгу и Красную книгу РФ. В акватории Чукотского моря популяция оценивается примерно в три тысячи особей. Говорит Москва