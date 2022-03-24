Белый медведь напал на человека на Чукотке
10:05 24.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Чукотке белый медведь напал на человека. Инцидент произошёл минувшей ночью в окрестностях села Нешкан. По данным местной администрации, пострадавший получил рваные раны ног, рук и головы.
На место происшествия отправились представители «Медвежьего патруля», однако хищник скрылся в тундре.
Власти просят людей, заметивших белых медведей вблизи населённых пунктов, не приближаться к ним, не пытаться их сфотографировать.
В феврале сообщалось, что в окрестностях села Нешкан обустроились семь белых медведей, но к людям они не приближались.
Эти хищники занесены в Международную красную книгу и Красную книгу РФ. В акватории Чукотского моря популяция оценивается примерно в три тысячи особей. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 10:00 24.03.2022
- КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты
- 09:32 24.03.2022
- Российские военные проводят разминирование сельхозугодий в Херсонской области
- 09:05 24.03.2022
- Великобритания направит Украине еще 6 тысяч единиц оружия
- 11:32 23.03.2022
- Российские военные уничтожили украинский арсенал северо-западнее Ровно — Минобороны РФ
- 21:20 21.03.2022
- ЕС будет «дополнять НАТО в оборонной сфере» — оборонная концепция Евросоюза
- 12:00 21.03.2022
- Российская авиация нанесла удар по центру подготовки наемников под Ровно
- 11:05 21.03.2022
- Националисты провели в городе Сумы провокацию, о которой предупреждало ВС РФ — МО России
- 13:20 20.03.2022
- НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
- 11:10 20.03.2022
- Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
- 17:12 18.03.2022
- ЕС 24–25 марта утвердит первую оборонную концепцию ЕС, на которую повлияла операция РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать