Индия намерена позволить компаниям из РФ инвестировать в местные ценные бумаги — СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Нарендры Моди одобрило просьбу российской стороны позволить компаниям из РФ или финансовым структурам инвестировать в облигации индийских компаний и оплачивать эти инвестиции через счет в Резервном банке Индии (RBI). Об этом сообщает в четверг газета «Принт» со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

Источники издания отказались сообщить сроки принятия решения правительства, однако отметили, что это решение станет частью активизируемой системы расчетов между Москвой и Нью-Дели по системе рупия-рубль.

По словам источников, на счете RBI накоплен остаток в размере порядка 262 млн долларов от незавершенных платежей за оборонные закупки, произведенные в России. Если индийская компания или финансовая структура привлекает средства, выпустив масала-облигации, то российская структура может инвестировать в эти облигации, а оплата этих инвестиций может быть зачтена в счет денег, лежащих в RBI. Также российская сторона могла бы приобретать так называемые масала-облигации, которые выпускаются за пределами Индии, но номинированы в индийских рупиях.

«У Индии есть сумма в рупиях, которую она должна России, а у России сумма в рублях, которую она должна Индии. Обе страны будут размещать эти деньги в местных банках, например, в Государственном банке Индии. И тогда конвертация будет происходить на нейтральном аккаунте», — указали источники издания.

«Индия здесь действует исключительно в том, что соответствует ее интересам. Есть механизм рупия-рубль, который существует с советских времен, это предложение просто реактивирует этот механизм», — добавил источник.