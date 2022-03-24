Администрация Эрдогана назвала нереалистичной идею передачи С-400 Украине
11:32 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея о передаче Турцией Украине приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400 нереалистична. Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в статье в американской газете «Уолл-стрит джорнэл».
«Эта идея ни в коем случае не реалистична», — приводит в четверг его слова канцелярия президента Тайипа Эрдогана.
Кроме того, по словам Алтуна, «Запад должен поставить Турции истребители F-35 и ЗРК Patriot без предварительных условий».
НОВОСТИ
- 12:32 24.03.2022
- Более 20 домов и машин повреждены после взрыва снаряда в Белгородской области — власти
- 12:20 24.03.2022
- В Москве выявили 1 163 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 24.03.2022
- Пашинян считает, что Баку пытается спровоцировать новую войну в регионе
- 12:00 24.03.2022
- В Казахстане планируют вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты
- 11:20 24.03.2022
- В России выявили 25 387 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 24.03.2022
- Запад может сделать больше, чтобы помешать РФ использовать ее золотой резерв — Джонсон
- 11:00 24.03.2022
- ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области
- 10:32 24.03.2022
- Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 400 тыс.
- 10:20 24.03.2022
- Индия намерена позволить компаниям из РФ инвестировать в местные ценные бумаги — СМИ
- 10:05 24.03.2022
- Белый медведь напал на человека на Чукотке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать