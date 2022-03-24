Администрация Эрдогана назвала нереалистичной идею передачи С-400 Украине

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея о передаче Турцией Украине приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400 нереалистична. Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в статье в американской газете «Уолл-стрит джорнэл».

«Эта идея ни в коем случае не реалистична», — приводит в четверг его слова канцелярия президента Тайипа Эрдогана.

Кроме того, по словам Алтуна, «Запад должен поставить Турции истребители F-35 и ЗРК Patriot без предварительных условий».