В России выявили 25 387 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 387, до 17 690 008. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,14%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 66 476, до 16 483 898. Днем ранее в штабе заявляли о 70 622 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 418, до 366 220. Днем ранее было зарегистрировано 429 смертей.