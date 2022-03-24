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НОВОСТИ

Польша заблокировала счета посольства РФ под предлогом «финансирования терроризма» — посол

13:20 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши заблокировали банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом «возможного отмывания средств и финансирования терроризма». Об этом в четверг в эфире Первого канала заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

«Счета наши заблокировали по решению Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», — сказал он.

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