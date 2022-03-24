Болгария отзовет своего посла из Москвы для консультаций
15:12 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил в четверг о намерении отозвать из Москвы болгарского посла для консультаций.
«То, что мы сделаем, это вызовем нашего посла из России для консультаций в Болгарию, все дипломаты знают, что это означает», — сказал премьер-министр на брифинге в четверг.
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