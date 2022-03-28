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НОВОСТИ

Байден заявил, что не призывал к смене режима в РФ — Reuters

09:00 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что не призывал к смене режима в РФ. Об этом пишет агентство Рейтер.

Днем ранее во время визита в Варшаву Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». Белый дом впоследствии заверил, что лидер США не призывал к смене власти в России. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не американскому президенту решать, кто будет находиться у власти в РФ.

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