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Путин поручил до 31 марта доложить об изменении валюты платежа за поставки газа на рубли

11:00 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от кабмина, Банка России и компании «Газпром» по изменению валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, опубликованном понедельник на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом „Газпром“ реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», — указывается в документе.

Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.

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