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НОВОСТИ

Пытавшие пленных военных РФ должны понести ответственность, заявил Песков

13:32 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участвовавшие в пытках пленных военнослужащих Вооруженных сил России на Украине должны преследоваться и ответить за свои деяния, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Те, кто участвовал в этих пытках, подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния», — прокомментировал представитель Кремля кадры жестокого обращения украинских военных с российскими военнопленными.

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