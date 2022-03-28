Пытавшие пленных военных РФ должны понести ответственность, заявил Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участвовавшие в пытках пленных военнослужащих Вооруженных сил России на Украине должны преследоваться и ответить за свои деяния, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Те, кто участвовал в этих пытках, подлежат преследованию, и они должны понести ответственность за свои деяния», — прокомментировал представитель Кремля кадры жестокого обращения украинских военных с российскими военнопленными.