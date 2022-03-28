Импорт в РФ существенно сократился за последние недели — Решетников
15:12 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский импорт претерпел существенное сокращение, по данным за последние недели, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«Все это (меры поддержки экономики в сфере импорта — прим. ТАСС) делается для того, чтобы импорт, который у нас, по данным последних недель, существенно сократился, максимально стабилизировать с тем, чтобы бизнес искал новых поставщиков, новые страны. Это идет на фоне того, что мы отрабатываем новые логистические цепочки с нашими соседями», — сказал Решетников.
НОВОСТИ
- 21:00 26.03.2022
- ВС РФ уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
- 20:01 26.03.2022
- ВС Азербайджана нанесли удары с беспилотника по подразделениям войск Карабаха — МО РФ
- 17:30 26.03.2022
- Военнослужащие из Южной Осетии отправились в Донбасс
- 08:30 26.03.2022
- Байден допустил, что военные США побывают на Украине
- 18:40 25.03.2022
- На Украине было сосредоточено свыше 6 тыс иностранных наемников - МО РФ
- 18:00 25.03.2022
- Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море — МО РФ
- 11:32 25.03.2022
- ВС РФ «Калибрами» уничтожили топливную базу под Киевом
- 10:20 25.03.2022
- Расчеты «Искандеров» уничтожили базу подготовки наемников на Украине
- 16:50 24.03.2022
- НАТО предоставит Украине средства защиты от химического, биологического и ядерного оружия
- 16:45 24.03.2022
- НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским — генсек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать