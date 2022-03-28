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НОВОСТИ

Импорт в РФ существенно сократился за последние недели — Решетников

15:12 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский импорт претерпел существенное сокращение, по данным за последние недели, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Все это (меры поддержки экономики в сфере импорта — прим. ТАСС) делается для того, чтобы импорт, который у нас, по данным последних недель, существенно сократился, максимально стабилизировать с тем, чтобы бизнес искал новых поставщиков, новые страны. Это идет на фоне того, что мы отрабатываем новые логистические цепочки с нашими соседями», — сказал Решетников.

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