Глава военной разведки Франции генерал Видо отправлен в отставку — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель французской военной разведки генерал Эрик Видо отправлен в отставку после всего семи месяцев пребывания на посту. Об этом сообщила в среду газета «Опиньон».

По словам обозревателя Жан-Доминика Мерше, 55-летний генерал Видо уволен «за недостатки в работе разведки в период украинского кризиса».

Военная разведка напрямую подчиняется Главному штабу ВС Франции. Как заявил ранее в интервью газете «Монд» начальник штаба генерал армии Тьерри Бюркар, французские спецслужбы неверно оценивали ситуацию в канун конфликта на Украине.

Согласно сведениям «Опиньон», на посту главы военной разведки Видо может заменить 52-летний генерал Жак Ланглад де Монгро. Ранее он командовал 11-й воздушно-десантной бригадой, а также выполнял обязанности инспектора сухопутных войск.