Глава военной разведки Франции генерал Видо отправлен в отставку — СМИ
09:32 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель французской военной разведки генерал Эрик Видо отправлен в отставку после всего семи месяцев пребывания на посту. Об этом сообщила в среду газета «Опиньон».
По словам обозревателя Жан-Доминика Мерше, 55-летний генерал Видо уволен «за недостатки в работе разведки в период украинского кризиса».
Военная разведка напрямую подчиняется Главному штабу ВС Франции. Как заявил ранее в интервью газете «Монд» начальник штаба генерал армии Тьерри Бюркар, французские спецслужбы неверно оценивали ситуацию в канун конфликта на Украине.
Согласно сведениям «Опиньон», на посту главы военной разведки Видо может заменить 52-летний генерал Жак Ланглад де Монгро. Ранее он командовал 11-й воздушно-десантной бригадой, а также выполнял обязанности инспектора сухопутных войск.
НОВОСТИ
- 10:32 31.03.2022
- Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило полмиллиона человек — источник
- 10:20 31.03.2022
- Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине — Антонов
- 10:05 31.03.2022
- Украина запросила у США штурмовики Су-25
- 10:00 31.03.2022
- Южные Курилы вновь стали для Японии «незаконно оккупированными»
- 09:58 31.03.2022
- Собянин увеличил до 4 лет действие льготных разрешений на парковку для автомобилей каршеринга
- 09:20 31.03.2022
- Мины из Черного моря может унести в Норвегию, считает Зеленский - СМИ
- 09:05 31.03.2022
- Вашингтон принял решение о выходе кораблей США из Черного моря
- 09:00 31.03.2022
- В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски - Bloomberg
- 22:30 30.03.2022
- Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе 6 апреля - Евросовет
- 22:20 30.03.2022
- Настроений о вхождении Абхазии в состав РФ нет в обществе - Сергей Шамба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать