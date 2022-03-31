В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски - Bloomberg

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Германии в офисах «Газпрома» провели обыски. Они прошли в Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas в рамках расследования возможной роли корпорации в росте цен на газ в Европе, пишет Bloomberg.

По данным агентства, эти компании обеспечивают газом около 20% рынка Германии. Говорит Москва