В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски - Bloomberg
09:00 31.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Германии в офисах «Газпрома» провели обыски. Они прошли в Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas в рамках расследования возможной роли корпорации в росте цен на газ в Европе, пишет Bloomberg.
По данным агентства, эти компании обеспечивают газом около 20% рынка Германии. Говорит Москва
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