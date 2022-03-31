Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило полмиллиона человек — источник

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число прибывших в Россию граждан из ДНР, ЛНР и с Украины выросло почти до 530 тыс. человек, увеличившись за сутки на 37 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в силовых структурах.

«По состоянию на утро 31 марта в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины прибыли почти 530 тыс. человек, около 37 тыс. из них пересекли границу за минувшие сутки», — сказал собеседник агентства.