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Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило полмиллиона человек — источник

10:32 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число прибывших в Россию граждан из ДНР, ЛНР и с Украины выросло почти до 530 тыс. человек, увеличившись за сутки на 37 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в четверг в силовых структурах.

«По состоянию на утро 31 марта в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины прибыли почти 530 тыс. человек, около 37 тыс. из них пересекли границу за минувшие сутки», — сказал собеседник агентства.

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