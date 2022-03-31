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Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга

11:35 31.03.2022

Московские бизнесмены смогут получить удвоенные субсидии на покупку автомобилей для такси и каршеринга. Согласно подписанному мэром столицы Сергеем Собяниным постановлению, подобные субсидии предпринимателям будут доступны в течение 2022 года. Напомним, в Москве с 2012 года действует программа поддержки таксмоторных компаний и операторов каршеринга, покупающих автомобили в кредит или лизинг. Городские власти выдают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей. Сейчас в парке такси Московского региона около 155 тыс. автомобилей (60 тыс. в Москве, 95 тыс. в Московской области). Из них 60% находятся в лизинге. Примерно 30 тыс. автомобилей, находящихся в парке каршеринга, все закуплены по договорам лизинга.

Из-за существенного роста ключевой ставки таксомоторные компании и операторы каршеринга вынуждены платить повышенные лизинговые платежи. Удвоенные городские субсидии позволят бизнесменам выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами и лизинговыми компаниями, сохранив парк машин и доступность услуг для потребителей.

Субсидии таксомоторным и каршеринговым компаниям стали частью программы поддержки столичного бизнеса, которую московские власти разработали в связи с ростом санкционного давления на экономику России.

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