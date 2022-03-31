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НОВОСТИ

Военнослужащие Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника СБУ в Киевской области

11:05 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Росгвардии в Киевской области задержали высокопоставленного сотрудника СБУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В ходе проведения специальных адресных мероприятий на территории Киевской области поисковая группа Росгвардии при досмотре жилого дома обнаружила подозрительного мужчину. Установлено, что задержанный является высокопоставленным сотрудником Службы безопасности Украины», — сказал собеседник агентства.

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