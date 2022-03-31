Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобильный оператор Yota отказался от безлимитных тарифов в своей линейке, сообщили ТАСС в пресс-службе Yota, об аналогичных решениях сообщили и другие сотовые операторы.

«Рынок меняется, и мы не можем не реагировать на его изменения. Проанализировав трафик клиентов, мы выяснили, что в месяц большинство из них тратит не более 30 Гб. Поэтому приняли решение отказаться от предложений с безлимитным интернетом», — сообщили в пресс-службе Yota.

При этом, если клиент подключился к Yota до 24 марта, на его линейке безлимитный интернет останется доступным даже при смене пакета минут или подключении безлимитных мобильных приложений, уточнили в компании.

Помимо этого, Tele2 в тарифе «Премиум» ограничили мобильный интернет до 60 Гб, раньше интернет в рамках тарифа был безлимитным. «В своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Мы всегда подчеркивали, что это нишевый продукт, востребованный небольшой частью аудитории. Кроме того, при избыточном распространении они создают избыточную нагрузку на сеть», — пояснили в пресс-службе оператора.

В пресс-службе «Билайна» также сообщили, что в линейке тарифов для корпоративных клиентов не осталось безлимитных тарифов для новых подключений. «По нашим расчетам, предпринятых мер на данный момент достаточно для обеспечения необходимой емкости нашей сети и сохранения качества обслуживания клиентов на высоком уровне», — уточнили в компании.

В МТС заявили, что оператор не собирается отказываться от безлимитных тарифов в архивной линейке, но новые тарифы с безлимитным интернетом делать также не собирается. В «Мегафоне» отказались от комментариев. Ранее «Коммерсант» писал, что «МегаФон» 15 марта перезапустил линейку «Без переплат», после обновления внутрисетевые звонки по России расходуют пакет минут, тогда как ранее они были бесплатны и безлимитны. Однако в описании тарифа сказано, что после израсходования пакета минут звонки на номера «Мегафона» России предоставляются безлимитно.