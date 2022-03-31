Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки c 1 апреля

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С 1 апреля россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать входящие звонки, такие же условия будут действовать для белорусских абонентов в России, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран, о котором договорились главы государств — Владимир Путин и Александр Лукашенко. <…> Благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. И очень символично, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения наших народов, который ежегодно отмечается 2 апреля» — приводят в аппарате слова Чернышенко.

Решение было принято 23 марта на заседании группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, уточнил Чернышенко. Это важный результат дорожной карты по реализации резолюции Высшего Государственного Совета, подписанной 20 декабря 2019 года.

Замглавы Минцифры России Дмитрий Ким уточнил, что Россия продолжает совместную работу с Республикой Беларусь, чтобы в ближайшем будущем отменить все роуминговые наценки.

«Тогда стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами для граждан будет равна стоимости общения внутри своей страны», — подчеркнул Ким, слова которого привели в аппарате Чернышенко.