Правительство Китая с 1 апреля повышает цены на бензин и дизельное топливо в стране

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Власти Китая в третий раз с начала марта повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР.

Стоимость как одной тонны бензина, так и дизельного топлива с 1 апреля вырастет на 110 юаней (около 17,3 долларов). После соответствующей корректировки тонна бензина будет стоить от 10625 до 11065 юаней (от 1675 до 1745 доллара), а цена на дизельное топливо составит от 9665 юаней до 10005 юаней (от 1524 до 1578 доллара).

Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.

Нынешнее повышение цен на бензин и дизельное топливо стало шестым с начала года.