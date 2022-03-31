Правительство Китая с 1 апреля повышает цены на бензин и дизельное топливо в стране
14:12 31.03.2022
Власти Китая в третий раз с начала марта повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Госкомитета по делам развития и реформ КНР.
Стоимость как одной тонны бензина, так и дизельного топлива с 1 апреля вырастет на 110 юаней (около 17,3 долларов). После соответствующей корректировки тонна бензина будет стоить от 10625 до 11065 юаней (от 1675 до 1745 доллара), а цена на дизельное топливо составит от 9665 юаней до 10005 юаней (от 1524 до 1578 доллара).
Цены на бензин и дизельное топливо отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие традиционно устанавливаются в городе Чэнду, а самые низкие — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются.
Нынешнее повышение цен на бензин и дизельное топливо стало шестым с начала года.
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