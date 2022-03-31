Украинские власти насильно удерживают в портах 68 судов из разных стран — МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в настоящее время удерживает в своих портах 68 судов разных стран. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Украинские власти в настоящее время насильно удерживают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов, принадлежащих Турции, КНР, Швейцарии, Греции, Мальте, Панаме, Маршалловым островам, Сьерра-Леоне, Коморским островам, Белизу, Либерии, Каймановым островам, Дании, Сирии», — заявил Конашенков.