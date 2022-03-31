Сербия не сможет сохранить Косово без поддержки России — спикер парламента

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия может ввести санкции России только если готова отречься от Косова. Об этом в четверг заявил спикер парламента страны в техническом мандате Ивица Дачич.

«Мы должны избегать иррационального и эмоционального отношения к сегодняшней ситуации. Если мы готовы отречься от Косова, тогда можем вводить санкции против России, если нет — тогда не можем. <…> Санкции против России навредят не России, а Сербии. Россия „пережила“ санкции Черногории, пережила бы и сербские», — цитирует заявление Дачича агентство Танюг.

Спикер парламента отметил, что Сербия вряд ли сможет отстаивать свои интересы в Организации объединенных наций, и если Россия не поставит свое вето, то непризнанное Косово сможет вступить в ООН. Дачич подчеркнул, что страны ЕС потакают Приштине, а премьер непризнанного Косова Альбин Курти не соблюдает никакие соглашения, включая Брюссельские.