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НОВОСТИ

У Евросоюза нет единой точки зрения по оплате российского газа — глава Еврокомиссии

11:32 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС не имеет общей позиции по вопросу об оплате поставок российского газа. Об этом в четверг на пресс-конференции в болгарской столице сообщила, отвечая на вопросы, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Большое значение имеют договоры [о поставках газа], какие варианты оплаты они предусматривают, обычно евро или доллары. Мы проведем внимательный анализ президентского указа [об оплате поставок газа в рублях], но общей позиции пока нет», — сообщила фон дер Ляйен.

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