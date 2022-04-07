У Евросоюза нет единой точки зрения по оплате российского газа — глава Еврокомиссии
11:32 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС не имеет общей позиции по вопросу об оплате поставок российского газа. Об этом в четверг на пресс-конференции в болгарской столице сообщила, отвечая на вопросы, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Большое значение имеют договоры [о поставках газа], какие варианты оплаты они предусматривают, обычно евро или доллары. Мы проведем внимательный анализ президентского указа [об оплате поставок газа в рублях], но общей позиции пока нет», — сообщила фон дер Ляйен.
НОВОСТИ
- 11:20 07.04.2022
- Страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы — МИД РФ
- 11:05 07.04.2022
- Глава МИД Австралии объявила о введении санкций в отношении 67 россиян — Reuters
- 11:00 07.04.2022
- Курс доллара на Мосбирже опустился до 74 рублей
- 10:32 07.04.2022
- ВС РФ уничтожили базы хранения ГСМ в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева
- 10:20 07.04.2022
- Австрия высылает четырех российских дипломатов — МИД республики
- 10:05 07.04.2022
- Две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших РФ странах - The Economist
- 10:00 07.04.2022
- Более 380 преступлений против выходцев из России зафиксировано в Германии с 24 февраля
- 09:40 07.04.2022
- Подмосковные семьи готовы приютить осиротевших детей из ЛДНР
- 09:32 07.04.2022
- Индийская компания Bharat Petroleum приобрела 2 млн баррелей российской нефти
- 09:20 07.04.2022
- Дезинформация со стороны Киева вызывает сомнения в готовности к дипломатии — посол Антонов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать