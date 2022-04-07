У Евросоюза нет единой точки зрения по оплате российского газа — глава Еврокомиссии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС не имеет общей позиции по вопросу об оплате поставок российского газа. Об этом в четверг на пресс-конференции в болгарской столице сообщила, отвечая на вопросы, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Большое значение имеют договоры [о поставках газа], какие варианты оплаты они предусматривают, обычно евро или доллары. Мы проведем внимательный анализ президентского указа [об оплате поставок газа в рублях], но общей позиции пока нет», — сообщила фон дер Ляйен.