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НОВОСТИ

Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в пятницу — пресс-служба Госдумы

12:05 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище в пятницу, 8 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госдумы.

«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00», — сказали в пресс-службе, уточнив, что они пройдут сразу после прощания с политиком.

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