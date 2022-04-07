Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в пятницу — пресс-служба Госдумы

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище в пятницу, 8 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госдумы.

«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00», — сказали в пресс-службе, уточнив, что они пройдут сразу после прощания с политиком.