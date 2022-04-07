Ожесточенность противостояния на Украине говорит, что на кону мировой порядок — Нарышкин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень ожесточенности противостояния на Украине свидетельствует о том, что на кону архитектура всего мирового порядка. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, опубликованной на сайте журнала «Национальная оборона».

«Ожесточенность противостояния недвусмысленно свидетельствует о том, что речь идет о чем-то гораздо большем, чем судьба киевского режима. Фактически на кону архитектура всего мирового порядка», — сказал он.