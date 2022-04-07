0
0
88
НОВОСТИ

Российско-украинских переговоров не может быть без участия Белоруссии — Лукашенко

14:00 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них белорусской стороны. Об этом в четверг сообщило агентство БелТА.

«Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел, и поручено МИД ее реализовать. Не может быть [российско-украинских] переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси», — заявил Лукашенко на расширенном заседании Совбеза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 07.04.2022
Власти РФ запустят новую программу расселения аварийного жилья — Мишустин
0
35
14:12 07.04.2022
Турция официально передала дело об убийстве Хашогги Саудовской Аравии — ТВ
0
87
13:32 07.04.2022
РФ ответит на продолжение оголтелых рестрикций Запада — Песков
0
192
13:20 07.04.2022
Роскомнадзор вводит запрет на распространение рекламы Google и его ресурсов
0
178
13:05 07.04.2022
Ожесточенность противостояния на Украине говорит, что на кону мировой порядок — Нарышкин
0
238
13:00 07.04.2022
В Москве выявили 1 004 заразившихся коронавирусом за сутки
0
177
12:40 07.04.2022
Теперь на «Портале DA» можно авторизоваться при помощи «Госуслуг»
0
216
12:32 07.04.2022
НАТО должна без различий поставлять Киеву оборонительное и наступательное оружие — генсек
0
255
12:20 07.04.2022
Россия доставила в Венгрию топливо для АЭС самолетом в обход Украины
0
317
12:05 07.04.2022
Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в пятницу — пресс-служба Госдумы
0
286

Возврат к списку