Российско-украинских переговоров не может быть без участия Белоруссии — Лукашенко
14:00 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них белорусской стороны. Об этом в четверг сообщило агентство БелТА.
«Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел, и поручено МИД ее реализовать. Не может быть [российско-украинских] переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси», — заявил Лукашенко на расширенном заседании Совбеза.
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