Власти РФ запустят новую программу расселения аварийного жилья — Мишустин
14:32 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти сейчас формируют новую программу по расселению аварийного жилья, на ее реализацию в ближайшие два года направят 45 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг с отчетом о работе правительства в Госдуме.
Глава кабмина обратил внимание, что отрасль сегодня демонстрирует существенный рост, «также как сельское хозяйство практически не зависит от импорта». В частности, по его словам, опережающими темпами идет расселение граждан из аварийного жилья. «132 тыс. человек смогли переехать из старых, непригодных для жизни домов. На это мы направили дополнительно более 160 млрд рублей, — сообщил Мишустин, говоря об итогах прошедшего года. — Люди, наконец, получили квартиры. Об этом мне также рассказывали жители Сахалинской области в ходе рабочей поездки на Дальний Восток».
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