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НОВОСТИ

Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

15:00 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве в четверг.

«В четверг, 7 апреля, в 14:20 мск с пусковой установки № 3 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — отметили в министерстве.

Как уточнили в Минобороны России, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета «Союза-2.1б».

Ракета-носитель (РН) «Союз-2» пришла на смену «Союзу-У», который эксплуатировался на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка были проведены 435 пусков РН «Союз-У», в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

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