Мишустин назвал жуликами продавцов, пытавшихся создать дефицит в начале марта

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительства Михаил Мишустин призвал бороться с жуликами, которые пытались взвинчивать цены и устраивать дефицит товаров в розничной торговле.

«В начале марта вся торговая сфера, от производителя до продавца, столкнулась с ажиотажным спросом на целый ряд товаров первой необходимости. Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись, кто решил заработать на этой ситуации — на страхах людей. Жулики — надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. И они создавали искусственный дефицит, придерживая продукцию на складе, и вбрасывая ее в продажу уже совсем по другой цене и по другим каналам», — сказал Мишустин, выступая в Государственной думе.