В Москве стартовала всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам Донбасса и Украины
15:32 07.04.2022
Московский зоопарк открыл акцию по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, акция проводится совместно с Союзом зоопарков и аквариумов России, волонтерским движением #Мывместе и Общероссийским народным фронтом при поддержке Общественной палаты РФ.
«Мы открываем площадку по сбору гуманитарной помощи. Мы собираем корма, ветеринарные лекарственные препараты для животных, стройматериалы для восстановления вольеров. Кроме того, в одном из зоопарков львица родила львят, и им сейчас необходим заменитель материнского молока. И мы сегодня срочно выезжаем в этот зоопарк, чтобы передать корм для малышей», - заявила Акулова. В проекте участвуют актриса Анастасия Макеева, шахматист Сергей Карякин, музыкант Родион Газманов и заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров.
По словам Акуловой, зоопаркам будут оказывать адресную помощь. «Зоопарковское сообщество очень тесное в хорошем смысле - мы постоянно на связи с нашими коллегами, переживаем с ними текущие проблемы, боль и тревогу за подопечных. Мы знаем, что нужно делать и какая помощь требуется каждому конкретному зоопарку, аквариуму или зооуголку. И каждому из зоопарков планируем оказать адресную помощь», - добавила гендиректор зверинца.
Пункт сбора помощи будет действовать каждый день в часы работы Московского зоопарка, на его сайте размещен перечень нужных для передачи зоопаркам, аквариумам, зооуголкам товаров.
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