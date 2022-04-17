В качестве премьера Джонсон впервые совершит визит в Индию

09:10 Источник: Интерфакс, ТАСС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывает с официальным визитом в Индии 21–22 апреля. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении премьерской канцелярии.



Отмечается, что визит Джонсона в Индию, который станет для него первым в качестве главы британского правительства, направлен на «углубление долгосрочного партнерства ради мира и процветания» в условиях «глобальных экономических вызовов и угроз со стороны авторитарных государств». 21 апреля премьер-министр Соединенного Королевства посетит город Ахмадабад (штат Гуджарат) на западе страны, где встретится с представителями местного бизнес-сообщества. Подчеркивается, что примерно половина британцев индийского происхождения являются выходцами из этого региона.



22 апреля Джонсон проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, в рамках которых будут затронуты вопросы сотрудничества в сфере обороны, дипломатии и экономики. Глава британского правительства надеется, что визит в Индию позволит ускорить ход дискуссий по заключению соглашения о свободной торговле между странами, которая, по расчетам Лондона, должна к 2035 году достигнуть показателя в 28 млрд фунтов (36,5 млрд долларов) ежегодно.



