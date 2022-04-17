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Только после вывода войск РФ Украина готова обсудить вопросы по НАТО и Крыму - Зеленский

10:10 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как буду прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Об этом заявил в субботу украинский президент Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ республики.

«Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные, — сказал Зеленский. — Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника».

«Ты говоришь, сначала нейтральный статус, а потом отведем технику, — продолжил Зеленский, имея в виду позицию российской стороны. — А мы говорим, про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет»?

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