При ограничении импорта энергоресурсов инфляция в ФРГ может достигнуть 10% - Deutsche Bank
10:20 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
«Наш прогноз таков, что в течение года уровень инфляции составит 7-8 процентов. В случае более ограниченного импорта энергоносителей мы даже можем увидеть 10% и более», — отметил фон Рор. «Мы должны быть готовы к тому, что можем получить темпы инфляции, невиданные с 1970-х годов», — добавил он.
Вместе с тем вице-президент Deutsche Bank подчеркнул, что фининститут предупреждал о более высоких темпах инфляции в течение гораздо более длительного времени. В этой связи он высказался за увеличение процентных ставок. «Мы считаем, что повышение процентной ставки крайне необходимо в ближайшем будущем, чтобы инфляционные ожидания не закрепились на высоком уровне», — подытожил фон Рор.
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