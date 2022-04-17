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При ограничении импорта энергоресурсов инфляция в ФРГ может достигнуть 10% - Deutsche Bank

10:20 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Вице-президент крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank («Дойче банк») Карл фон Рор предупредил, что в случае ограничения импорта энергоресурсов из России уровень инфляции в ФРГ может достигнуть 10%. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете «Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг».

«Наш прогноз таков, что в течение года уровень инфляции составит 7-8 процентов. В случае более ограниченного импорта энергоносителей мы даже можем увидеть 10% и более», — отметил фон Рор. «Мы должны быть готовы к тому, что можем получить темпы инфляции, невиданные с 1970-х годов», — добавил он.

Вместе с тем вице-президент Deutsche Bank подчеркнул, что фининститут предупреждал о более высоких темпах инфляции в течение гораздо более длительного времени. В этой связи он высказался за увеличение процентных ставок. «Мы считаем, что повышение процентной ставки крайне необходимо в ближайшем будущем, чтобы инфляционные ожидания не закрепились на высоком уровне», — подытожил фон Рор.

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