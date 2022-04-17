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В ходе антиисламской манифестации в Швеции подожгли автобус - СМИ

11:20 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Новые беспорядки произошли в ночь с субботы на воскресенье в Мальмё в связи с акциями лидера датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, проводящего антиисламские манифестации, предполагающие публичное сожжение Корана. Сгорел городской автобус, сообщает в воскресенье газета «Дагенс нюхетер».

Действия протестующих были направлены как против политика, так и против полиции, в которую бросали камни и коктейли Молотова.

Изначально акция Палудана планировалась в городе Ландскруна, однако из соображений безопасности полиция предложила другое место проведения мероприятия в одном из пригородов Мальмё. По сообщению полиции, сначала манифестация протекала спокойно, однако потом два десятка молодых людей начали забрасывать камнями стражей порядка, контролировавших мероприятие. Вечером, после отъезда Палудана, все успокоилось, однако около полуночи беспорядки вспыхнули с новой силой. Несмотря на то, что акция Палудана была перенесена, беспорядки захватили также и Ландскруну.

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